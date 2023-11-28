Финляндия пообещала «выкатить» новые ограничения на границе с Россией Глава МВД Финляндии: кабмин примет решение о новых ограничениях на границе с РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правительство Финляндии примет сегодня, 28 ноября, решение о введении новых ограничений на границе с Россией, сообщила глава МВД республики Мари Рантанен, передает портал Yle. Суть новых рестрикций не раскрывается. В 17:00 мск правительство проведет пресс-конференцию.

Да, правительство принимает новые решения. Мы сообщим вам, когда появится информация, и вы ее получите, — сказала Рантанен.

С 25 ноября остается открытым только один пункт пропуска на границе России и Финляндии — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны «Лотта» в Мурманской области). Остальные пункты пропуска были закрыты ранее, согласно решению финского премьера Петтери Орпо. Власти Финляндии приняли такое решение из-за наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые пытаются попасть в страну через российскую территорию.

Мигранты, в основном сомалийцы, рассказывали, что они нашли информацию в интернете о том, как добраться в Европу через Россию. До границы их довозят, а потом выдают им велосипеды.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что говорить о введении Западом «железного занавеса» из-за закрытия Финляндией КПП на границе и планов Норвегии преждевременно. Он выразил надежду, что до этого дело не дойдет.

Также премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере допустил возможность полного закрытия границ с Россией. Он отметил, что Осло пока только внимательно наблюдает за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии. Власти пойдут на такой шаг, если возникнет необходимость, подчеркнул он.