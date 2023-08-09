Финский фестиваль отказался от сотрудничества с Heineken из-за России Финский фестиваль Flow разорвал отношения с брендом Heineken из-за деятельности в России

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Музыкальный фестиваль Flow, который пройдет в августе в столице Финляндии Хельсинки, прекращает сотрудничество с голландским пивоваренным концерном Heineken, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. Причиной называется продолжение деятельности компании в России.

Flow Festival принял решение прекратить сотрудничество с брендом Heineken Silver в связи с деятельностью Heineken в России, — рассказали организаторы.

Планировалось, что бренд представит на фестивале пиво собственного производства Heineken Silver. Теперь его заменят продукцией крупного финского дистрибьютера слабоалкогольных и безалкогольных напитков Hatwall, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания Heineken намерена продать свой российский бизнес. В отчете концерна указывалось, что соответствующая заявка подана на одобрение согласно требованиям законодательства РФ. При этом кто именно выступить в роли покупателя, не указывалось.

В Нидерландах тем временем компания подверглась жесткой критике. Это связано с тем, что вместо ухода из России она запустила целую линейку новых продуктов. В компании свое решение объяснили необходимостью повышения привлекательности для новых покупателей.