В Финляндии осквернили могилу советских воинов В городе Сало в Финляндии осквернили могилу советских солдат

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Захоронение советских солдат на кладбище Кавиланнуми в городе Сало в Финляндии подверглось вандализму. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональная администрация на своём сайте Aluehallintovirasto.

В ноябре на могиле советских солдат в Сало Кавиланнуми был совершен вандализм. На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Финские власти осудили данный акт вандализма над могилами и памятниками солдат и военнопленных. Финляндия обязалась заботиться о могилах советских солдат и военнопленных на своей территории в соответствии с конвенцией, заключенной в Женеве в 1949 году.

Ранее в Болгарии осквернили памятник Советской армии. На опубликованных в Сети кадрах видно, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Также на постаменте большими красными буквами написали «демонтаж». Российское посольство отправило в МИД страны ноту.

Ранее посольство РФ в Швеции потребовало от властей королевства наказать виновных в осквернении памятного камня в честь советских воинов в районе Карлсвик. В дипломатическом представительстве назвали произошедшее актом вандализма и направили ноту протеста в шведский МИД.