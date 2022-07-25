В Финляндии оценили возможность отказа в визе россиянам из-за СВО Министр по делам ЕС: Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз россиянам из-за спецоперации на Украине

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Власти Финляндии не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам в связи со спецоперацией на Украине, заявила в интервью газете Ilta-Sanomat министр республики по делам Европы Тютти Туппурайнен. Ряд финских политиков требует отказа гражданам РФ во въезде в страну, однако такое решение можно принять только на уровне ЕС, пояснила политик.

Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, — сказала Туппурайнен.

Она подчеркнула, что ЕК уже заморозила часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией и готова к новым действиям. Хельсинки, в свою очередь, собственных мер не готовит, добавила Туппурайнен.

Антиковидные ограничения на въезд в Финляндию отменили с 15 июля. За первые три дня с этого момента границу России с республикой пересекли почти 10 тысяч человек. Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило, что из-за большого спроса на оформление виз в графике не хватает свободных мест, а запись закрыта аж до осени. В ведомстве уточнили: если некоторые желающие передумают, то можно будет записаться на их место.