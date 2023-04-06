В Финляндии оценили присоединение к НАТО Публицист Бекман: финнам не дали выбора в вопросе присоединения к НАТО

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Хельсинки, порт

Финский обществовед и публицист Йохан Бекман заявил, что жителям Финляндии не дали права выбора в вопросе вступления страны в НАТО. Так граждане страны оказались заложниками своего правительства, отметил он эфире программы «Соловьев LIVE».

Власти просто вымогают с нас колоссальные суммы денег, одновременно они предлагают, даже не предлагают, они говорят, что Финляндия должна вступить в НАТО блицкригом — других вариантов нет. Все думают о выживании, времени думать о политике нет, — пояснил Бекман.

По его словам, чтобы у людей не был возможности думать о политике, власти страны подняли цены на электроэнергию и продукты. Бекман назвал и другую особенность Финляндии — СМИ продвигают ненависть к России и не дают нейтральной информации. С экранов телевизоров течет только «одна ненависть против русских». Другого выбора нет, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии во главе с премьер-министром Санной Марин попросит президента страны Саули Ниинистё об отставке. Отставка кабинета министров традиционно происходит в Финляндии после выборов в парламент. Правительство Санны Марин, 76-е по счету, будет выполнять свои технические функции до момента создания новой партийной коалиции и нового кабмина.