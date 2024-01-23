В Финляндии объяснили, почему страна не боится внешних угроз Кандидат в президенты Стубб: Финляндия не боится внешних угроз благодаря НАТО

Фото: Li Jizhi/Xinhua/Global Look Press

Александр Стубб

Финляндия находится в безопасности, так как является членом НАТО и связана с США, заявил газете Financial Times бывший глава правительства, кандидат в президенты Александр Стубб. Он добавил, что страна не боится угроз со стороны других государств.

Положение Финляндии сейчас одно из самых безопасных на протяжении всей истории. <...> Мы создаем систему сдерживания, и я думаю, что нам это очень хорошо удается, — заявил Стубб.

Он подчеркнул, что система безопасности Финляндии опирается на сильные вооруженные силы, членство в НАТО и соглашение об оборонном сотрудничестве с США, которое было подписано 18 декабря 2023 года. При этом Стубб выразил мнение, что стране удалось вступить в Альянс быстрее, чем другим государствам, так как в этом заключаются военные, стратегические и политические интересы американской стороны. Экс-премьер добавил, что не считает Китай угрозой для Финляндии и Евросоюза, как об этом говорят в других государствах — членах ЕС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН назвал выдумкой заявления о том, что Россия нападет на Прибалтику, Польшу и Финляндию, когда победит на Украине. По его словам, западные страны прекрасно понимают, что Киев в случае прекращения СВО продолжит «курс на истребление всего русского».