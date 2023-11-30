В Финляндии обрисовали будущее страны под эгидой НАТО Политолог Бекман: США откроют в Финляндии свои базы и биолаборатории

Фото: Lindsay Hebberd/Danita Delimont/Global Look Press

Финляндия, официально вступив в НАТО, готова поступиться собственной независимостью и отдать свою территорию американским военным, считает финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман. В беседе с ИА SM.News он предположил, что наряду с военными базами США разместят в его стране и военные биологические лаборатории.

Их главный план — «Барбаросса 2.0». То есть новая антироссийская агрессия. А главное, что сейчас происходит в Финляндии, — это подготовка к подписанию нового договора с США о военных базах и о передаче финской территории американским войскам, — отметил политолог.

По его словам, черновой вариант соответствующего соглашения уже существует. На этих территориях, в том числе на аэродромах и других объектах, не будут действовать финские законы, а американские войска станут там полноправными хозяевами. Эксперт высказал мнение, что в первую очередь на этих базах в рамках «масштабной антироссийской подготовки» будут оборудованы секретные биологические лаборатории.

Ранее авторы финского издания Yle написали, что закрытие властями страны границы с Россией негативно отразится на товарообороте многих государств. Грузовые автомобильные перевозки в РФ приостановлены, и, если ситуация не изменится в ближайшее время, многим экспортным компаниям придется искать иные логистические маршруты. Для некоторых это может стать катастрофой, считают авторы.