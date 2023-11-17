В Финляндии назвали условие открытия КПП на границе с Россией Финляндия может вновь открыть КПП при изменении ситуации на границе с Россией

Фото: IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Правительство Финляндии может отменить свое решение о закрытии четырех пунктов пропуска на границе с Россией в случае изменения ситуации, сообщает пресс-служба кабмина. При этом власти страны допустили и ужесточение мер в случае необходимости.

Правительство внимательно следит за ситуацией на восточной границе Финляндии. Содержание и сфера охвата решения будут регулярно оцениваться по мере развития ситуации. Решение будет отменено или изменено, если в нем больше не будет необходимости для предотвращения серьезной угрозы общественному порядку или национальной безопасности, — говорится в сообщении.

О решении властей Финляндии закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала — стало известно накануне. Они прекратят работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решением закрыть пункты пропуска Финляндия создает новые разделительные линии в Европе. По ее словам, подобные действия повлекут за собой ответные меры российской стороны.