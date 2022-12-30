В Финляндии назвали сроки вступления страны в НАТО Глава Минобороны Финляндии Кайкконен заявила, что страна вступит в НАТО до саммита альянса в июле

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Финляндия вступит в НАТО к Вильнюсскому саммиту Альянса, который состоится 11-12 июля 2023 года, заявила глава минобороны страны Антти Кайкконен, передает Yle Uutiset. По ее словам, вооруженные силы страны соответствуют критериям членства.

Мы соответствуем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде. Думаю, есть веские основания полагать, что к саммиту НАТО в Вильнюсе Финляндия станет членом НАТО, — заявила министр.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в середине мая. К настоящему времени протокол о присоединении этих стран к военно-политическому блоку не ратифицировали только Венгрия и Турция. Последняя требует от них выдачи курдских активистов и лиц, причастных к попытке военного переворота в 2016 году.

Ранее Минобороны России назвало планируемое вступление Финляндии и Швеции в Альянс наиболее актуальным вызовом для Москвы, поскольку протяженность границы России с сопредельными государствами — членами НАТО вырастет более чем на тысячу километров. Это потребует ответных мер по наращиванию войск на северном направлении.