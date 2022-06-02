В Финляндии назвали сроки вступления в НАТО Глава МИД Финляндии: сроки приема страны в НАТО непредсказуемы

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто

Сейчас нельзя назвать точные сроки вступления Финляндии в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в интервью газете Corriere della Sera. Он отметил, что Финляндия ожидала более быструю процедуру приема в Альянс. Министр выразил надежду, что представители Финляндии и Швеции будут приглашены на саммит НАТО в Мадриде в конце июня.

Некоторые страны-члены, начиная с Турции, высказали определенные сомнения. Мы стараемся убедить в преимуществах приема Финляндии и Швеции. Я думал, что мы могли бы стать членами альянса в более короткие сроки, но сейчас сложно делать прогнозы. Надеюсь, что мы будем приглашены на саммит НАТО в Мадриде, — сказал Хаависто.

Финляндия и Швеция сообщили о желании присоединиться к военно-политическому блоку НАТО после начала спецоперации России на Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это плохой идеей, отметив, что эти страны показывают «гостеприимное отношение к террористам», имея в виду Рабочую партию Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны» (СНС).

По словам зампредседателя правящей в стране Партии справедливости и развития Нумана Куртулмуша, Анкара «заплатила большую цену» в борьбе с терроризмом, так как в результате столкновений с курдами погибли почти 40 тысяч граждан Турции. Пресс-секретарь Эрдогана Эфкан Ала заявил, что Турция сможет проголосовать за вступление Скандинавских стран в НАТО только после должного внимания к этой проблеме.