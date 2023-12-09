В Финляндии назвали два варианта развития событий на границе с Россией HS: Финляндия может принять решение по открытию КПП на границе с РФ 12 декабря

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Правительство Финляндии рассматривает два варианта развития ситуации на границе с Россией, пишет газета Helsingin Sanomat. По данным источников, один из них предполагает открытие одного или нескольких контрольно-пропускных пунктов уже на следующей неделе.

Согласно второму варианту, страна может оставить закрытой восточную границу, пропускать будут лишь грузовые авто. О том, какое решение примут власти Финляндии, станет известно 12 декабря, уточняет издание. По данным инсайдеров, ситуация с национальной безопасностью в настоящее время опасений не вызывает, у правительства нет повода держать границу закрытой.

На сегодняшний день все погранпункты на границе с Россией закрыты по решению финских властей из-за наплыва беженцев. Ранее сообщалось, что КПП откроют 14 декабря, но часть ограждений останется на случай, если границу снова потребуется закрыть.

О том, что финские власти закрывают все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, 28 ноября сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо. По его словам, КПП будут недоступны для граждан до 13 декабря, на грузовой транспорт ограничения не распространяются. Введение ограничений он объяснил притоком мигрантов, которые стремятся получить убежище в Финляндии. В создавшейся ситуации Орпо обвинил Россию.