В Финляндии начался суд над журналистами за статью о деятельности разведки EADaily: в Финляндии судят журналистов, обнародовавших данные о деятельности военной разведки

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В Хельсинкском уездном суде начались основные слушания по делу трех журналистов газеты Helsingin Sanomat, опубликовавших в 2017 году материал о деятельности финской военной разведки, пишет EADailу со ссылкой на местные СМИ. Прокуратура обвиняет их в раскрытии тайны, связанной с национальной безопасностью, и требует приговорить к условному лишению свободы.

Cтатья, из-за которой было возбуждено уголовное дело, вышла в издании в декабре 2017 года. Она была посвящена слежке военной разведки страны за российскими ВС. В распоряжении издания оказались документы о том, что по заданию финских разведслужб исследовательский институт в городе Тиккакоски занимался мониторингом передвижения российских Вооруженных сил на территории Ленинградской области. Кроме того, ранее в этом институте изучали возможность установки систем слежения за газопроводом «Северный поток».

После выхода статьи президент Финляндии Саули Ниинистё и министр обороны Юсси Ниинистё заявили, что материалы были переданы газете незаконно и их публикация может нанести урон безопасности Финляндии. Газета, в свою очередь, обосновала публикацию тем, что граждане имеют право знать о том, что происходит в обществе.

В настоящее время продолжается расследование обстоятельств того, как секретная информация попала в руки корреспондентов. В полиции предполагают, что следствие будет завершено к концу года. Сторона защиты отмечает, что журналисты не руководят газетой и не принимали решения о выходе материала. При этом редактор издания Кайус Ниеми и главный редактор Антеро Мукка не были привлечены по делу в качестве обвиняемых.

Ранее издание Demokraatti сообщило со ссылкой на данные пограничной службы Финляндии, что республика может построить забор в юго-восточной части границы с Россией. В течение двух-трех лет планируется оградить 10–20% границы протяженностью 1300 км.

В июле строительство забора на границе с Россией поддержали лишь 36% граждан Финляндии. Против такого шага выступили 38% жителей страны.