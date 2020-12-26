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Вакцинация от коронавируса началась в Финляндии

16:09, 27 декабря 2020 46
Фото: EPA/Sean Gallup / POOL/ТАСС

Первые прививки от коронавируса сделали врачи Финляндии с использованием вакцины, произведённой компаниями Pfizer и BioNTech.

Первыми препарат получили несколько медиков медицинского округа Хельсинки и Уусима, которые работают непосредственно с пациентами, заразившимися COVID-19, и берут тесты на заболевание, передаёт телеканал Yle.

На сегодняшний день число случаев заражения коронавирусом в Финляндии составляет 34 977. За последние сутки заболевание было диагностировано у 156 человек. С начала пандемии в стране скончались 524 пациента. Тестирование прошли уже более 2 млн человек.

27 декабря массовая вакцинация от COVID-19 также началась в Германии. При этом первыми прививают пожилых и работников домов престарелых.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с понедельника, 28 декабря, жители столицы старше 60 лет смогут сделать прививку против коронавирусной инфекции нового типа. Об этом накануне начала вакцинации для горожан старшего возраста заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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