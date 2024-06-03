В Финляндии из-за неисправности приостановили работу АЭС TVO: из-за неисправной турбины приостановлена работа финской АЭС «Олкилуото-3»

Фото: tvo.fi

АЭС «Олкилуото-3»

На АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии из-за неисправности турбины приостановлено производство энергии, сообщает оператор TVO в соцсети X. Отмечается, что три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой страной энергии.

Производство электроэнергии на «Олкилуото-3» было прервано сегодня в 11:41 из-за неисправности турбины. В настоящее время ведется расследование, — сказано в публикации оператора.

На японской атомной электростанции «Симанэ» в мае произошел пожар. Возгорание случилось в машинном зале второго энергоблока в районе распределительного ящика. Руководство АЭС осуществляет оператор Chugoku Electric Power. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты уже провели все необходимые проверки, которые показали, что инцидент не оказал негативного воздействия на окружающую среду.

В феврале 2023 года на АЭС «Фукусима-1» в Японии произошла утечка радиоактивной воды. Это случилось на оборудовании по очистке от радионуклидов. Предполагается, что часть радиоактивной воды ушла в почву. Утечки воды с АЭС в море выявлено не было.

К сбросу воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии приступили в августе. В конце сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что после первого сброса воды с аварийной АЭС никакой опасной продукции в России выявлено не было.