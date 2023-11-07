В Финляндии хотят запретить импорт СПГ из России Финский министр климата Мюккянен предложит запретить импорт российского СПГ

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен намерен предложить введение запрета на импорт сжиженного природного газа из России, сообщает газета Uutissuomalainen. Это связано с реализацией мер Евросоюза по рынку газа.

В пакет входит статья, разрешающая запрет [на импорт газа], который государство-член может реализовать, если пожелает. Естественно, это может быть включено в национальное законодательство Финляндии, — сказал Мюккянен.

Ранее сообщалось, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки после того, как оператор зафиксировал стремительное падение давления в трубопроводе. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предупредил, что Балтийское море будет закрыто для всех российских судов, если в ходе расследования будет установлен факт причастности Москвы к повреждению Balticconnector. Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачьей» утверждения о возможной причастности России к подрыву газопровода. По его мнению, такие заявления призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против «Северных потоков».