В Финляндии хотят полностью закрыть границы с Россией MTV3: МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Министерство внутренних дел Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией, сообщает телеканал MTV3. Как рассказали источники в ведомстве, это может стать ответной мерой на поток мигрантов из «третьих стран».

В настоящее время в министерстве внутренних дел готовят законопроект о закрытии всей восточной границы. Это делается в качестве резервной меры на случай, если маршрут просителей убежища в Финляндию изменится и их число увеличится, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они прекратят работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что Хельсинки пытаются притянуть миграционную тему к закрытию КПП, но на самом деле никакой связи нет. Она призвала финские власти не подменять понятия и не прикрываться правами человека.

В сентябре Хельсинки ввел запрет на въезд в Финляндию легковых автомобилей с российскими номерами вслед за Эстонией, Латвией и Литвой. Теперь пересечь границу со страной на российских автомобилях смогут лишь граждане Евросоюза и члены их семей