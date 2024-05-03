В Финляндии грозятся арестовать трех россиян из-за обхода санкций Yle: в Финляндии трех россиян подозревают в экспорте товаров двойного назначения

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Финская полиция требует арестовать трех граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения, сообщает издание Yle. Речь идет о студентах профессионального колледжа Кайнуу.

Отмечается, что россиян обвиняют в нарушении санкционного законодательства города Каяани. Как пояснило издание, товары и технологии, которые задержанные переправляли в другие страны, могли быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

В конце апреля русскоязычные жители Финляндии потребовали открыть границы с Россией и вышли на марш-протест. Митинги прошли в трех городах — Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте. Акция называлась Back to normal («Вернуться к нормальности»). Около полусотни человек с транспарантами собрались у центрального железнодорожного вокзала в столице, держа в руках плакаты с надписью: «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои».

До этого стало известно, что финский муниципалитет Виролахти опустел после закрытия границы с Россией. Журналисты указали на высокий риск того, что район в скором времени перестанет существовать в принципе. Сейчас, как рассказали СМИ, там изредка можно встретить автомобили, а магазины распродают последние товары перед закрытием.