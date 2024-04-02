В Финляндии готовятся к войне с Россией Express: финский приграничный город Ивало готовится к войне с Россией

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Небольшой финский город Ивало, который расположен в нескольких десятках километров от границы с Россией, готовится к войне Североатлантического альянса с РФ, сообщает британская газета Express. Финский городок является потенциальной «горячей точкой» в случае военного столкновения НАТО и Москвы, пишет издание.

Ивало на границе Финляндии с Россией готовится к войне, — говорится в статье.

Ранее финский муниципалитет Виролахти опустел после закрытия границы с Россией. Журналисты указали на высокий риск того, что район в скором времени перестанет существовать в принципе. Сейчас, как рассказали СМИ, там изредка можно встретить автомобили, а магазины распродают последние товары перед закрытием.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти Финляндии не хотят диалога с Россией о состоянии границы и намеренно уклоняются от обсуждения вопроса на уровне пограничных служб. Дипломат констатировала, что ответственность за закрытие сообщения между странами полностью лежит на финском руководстве, поскольку мотивом Хельсинки стал политизированный подход к ситуации.

Также правительство Финляндии известило, что не может открыть пропускные пункты на границе с Россией, так как считает ситуацию в приграничных районах «серьезной и тревожной». Глава финского кабмина Петтери Орпо добавил, что также необходимо проработать меры по борьбе с незаконным пересечением границы.