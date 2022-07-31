В Финляндии допустили закрытие заводов из-за резкого роста цен на газ YLE: в Финляндии допускают закрытие заводов из-за резкого роста цен на газ

Фото: Excelerate Energy, Inc./Keystone Press Agency/Global Look Press

Финские промышленные предприятия могут временно сократить производство или закрыться на неопределенный срок из-за резкого роста цен на газ, пишет Yle. В издании отмечают, что за последние месяцы цена на него в стране выросла в пять раз.

В экстремальной ситуации пришлось бы сократить производство компаний, зависящих от природного газа, или закрыть заводы. Даже если цена на природный газ не взлетит до небес, а его доступность не упадет, ситуация станет испытанием для химической промышленности, — заявил глава компании Kemianteollisuus ry Мики Аалто.

Менеджер Metsäteollisuus ry по энергетике и климату Ахти Фагерблом отметил, что в ближайшее время финские предприятия действительно могут сократить производство или приостановить работу.

Отмечается, что сильнее других в стране пострадают химическая и лесная промышленность, поскольку они больше остальных зависят от природного газа. Тем не менее власти Финляндии рассчитывают, что газа им хватит по крайней мере на ближайшее время.

Между тем в Нидерландах местные жители начали массово закупаться дровами из-за роста цен на газ. Однако и они могут скоро стать дефицитным товаром. Прогнозируется, что к концу лета в стране может полностью закончиться древесина. При этом цена на нее выросла: в сравнении с 2021 годом она подорожала на €50.