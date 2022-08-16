В Финляндии допустили раскол Евросоюза из-за идеи Зеленского Экс-глава МИД Финляндии Туомиоя: раскол в ЕС из-за российских виз сыграет на руку Путину

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Призыв президента Украины Владимира Зеленскго перестать выдавать визы россиянам способен привести к расколу в Евросоюзе. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя. Он отметил, что отсутствие единого мнения по данному вопросу у стран ЕС играет на руку России. Слова дипломата приводит РИА Новости.

При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придётся только на руку Путину, — сказал Туомиоя.

Он также поддержал позицию канцлера Германии Олафа Шольца, призвавшего не отказывать россиянам в визах.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе заседания Северного совета в Норвегии заявил о том, что Берлин выступит против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. По его словам, конфликт на Украине не является «войной россиян», а страны ЕС должны думать о тех гражданах России, которые «хотят сбежать на свободу».