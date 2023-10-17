В Финляндии рассказали, когда начнут возводить заграждение на границе с РФ Финляндия начнет строить заграждение на границе с Россией зимой 2024 года

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/Global Look Press

Пограничная охрана Финляндии сообщила, что приступит к возведению ограждения на границе с Россией зимой 2024 года, передает РИА Новости. На эти цели из государственного бюджета выделено €139 млн.

Возведение (ограждения) на первых целевых территориях начнется зимой 2024 года, — говорится в сообщении.

В погранохране добавили, что сейчас в районе города Салла проходят испытания «альтернативных путей пересечения водно-болотной местности». Кроме того, в сентябре финский телерадиоканал Yle сообщил, что Финляндия начала эксплуатацию пробного участка забора, построенного на границе с Россией в районе города Иматра. Всего, по данным РИА Новости, на эти цели из государственного бюджета выделено €139 млн.

Ранее бывший глава МИД Финляндии кандидат в президенты страны Пекка Хаависто заявил, что россиян, получающих финское гражданство, следует обязать отказываться от паспорта РФ. По его словам, из-за наличия паспортов нескольких стран возникает несоответствие, поскольку власти РФ считают своими гражданами всех людей с российскими документами.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили, что система выдачи виз и вида на жительство для россиян требует переоценки. Такие заявления последовали после того, как финские полицейские арестовали россиянина Яна Петровского, являющегося одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич», которая с 2014 года принимала участие в боевых действиях в Донбассе.