Пользователи Facebook начали флешмоб в поддержку телеканала «112 Украина», который лишился лицензии по решению Национального совета по вопросам телерадиовещания страны.
Поклонники средства массовой информации снабжают свои заглавные фото в социальной сети картинками в поддержку «112 Украина».
Ранее News.ru писал, что отказать в продлении лицензии на вещание в цифровом формате DVB-Т2 в пяти регионах страны постановил Украинский национальный совет по телевидению и радиовещанию. Проект приказа озвучил представитель регулятора Сергей Костинский, члены Нацсовета предложение поддержали единогласно.
Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланже заявил, что лишение телеканала «112 Украина» лицензий на эфирное вещание нарушает принцип свободы СМИ.