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Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о восстановлении доверия к Украине в мире. Такой вывод политик сделал, исходя из данных кредитного рейтинга международного агентства Standard & Poor's (S&P).

По словам премьера, S&P повысило долгосрочный рейтинг страны с «B-» до «B». Он подчеркнул, что это означает снижение цены на ресурсы и потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов. Кредитный рейтинг...