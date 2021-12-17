В Евросоюзе заявили о желании иметь хорошие отношения с Россией

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, подводя на пресс-конференции итоги саммита ЕС, заявила о том, что европейцы рассчитывают на добрые отношения с Россией, однако эта возможность в первую очередь зависит от выбора Москвы, пишет «Интерфакс». Речь идёт о возможной агрессии против Украины, за которую Россия может заплатить высокую цену.

Мы хотели бы видеть ситуацию, при которой отношения с Россией были бы хорошими, но это в значительной мере зависит от выбора, который сделает Москва, — сказала европолитик.

Как отметила фон дер Ляйен, «если Россия двинется на Украину, ЕС предпримет санкции, которые повлекут огромную цену». Она отдельно подчеркнула, что в Евросоюзе уже ведётся работа в этом направлении.

Наша обеспокоенность ростом российской военной мощи на границах Украины хорошо известна. У нас чёткая позиция: мы продолжаем призывать Россию к деэскалации напряжённости и к тому, чтобы она воздерживалась от любой агрессии в будущем, — подытожила глава Европейской комиссии.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза поддержали продление экономических санкций против Москвы. Решение было принято на саммите в Брюсселе единогласно. Главы европейских государств также призвали Москву «приступить к выполнению Минских соглашений».