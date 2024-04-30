В Евросоюзе заявили о возможной блокировке TikTok Глава ЕК не исключила блокировки TikTok в Евросоюзе

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В странах Евросоюза в обозримом будущем может быть полностью заблокирована социальная сеть TikTok, передает Politico со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она также подчеркнула, что ЕК первая в мире запретила своим сотрудникам пользоваться соцсетью через рабочие телефоны.

Это не исключено. <...> Мы точно знаем опасность TikTok, — сказала он.

Первые ограничения в отношении соцсети вступили в силу — неделю назад в ЕС была приостановлена программа вознаграждения пользователей. По данному вопросу руководству соцсети было направлено очередное предупреждение, однако оно осталось без внимания.

В Еврокомиссии считают, что TikTok несет в себе множество рисков для пользователей и, в частности, для несовершеннолетних. Часть претензий относится к новой системе соцсети, согласно которой пользователи могут получать вознаграждения за высокую активность: комментарии, лайки, приглашение друзей. В ЕК полагают, что данная программа премирования вызывает привыкание и зависимость.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о TikTok, одобренный двумя палатам конгресса. Согласно ему, владельцы соцсети должны продать американскую долю платформы в течение девяти месяцев. Если требование не будет выполнено, то США теперь имеют законное право на блокировку ресурса, а Apple и Google будут вынуждены удалить приложение.