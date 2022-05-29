В Евросоюзе захотели узаконить преступную конфискацию российских активов

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Главы стран — членов Евросоюза обсудят на предстоящем саммите в Брюсселе вопрос о возможности конфискации российских активов в рамках антироссийских санкций. В настоящее время нет правовых механизмов, которые позволили бы осуществить подобную практику, пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленный европейский источник. В Европе арестовали имущество россиян на 23 миллиарда евро.

С правовой точки зрения в некоторых странах Евросоюза это сделать практически невозможно, в других — вполне реально, — сообщил собеседник агентства.

Источник при этом не указал на возможные механизмы обхода европейских законов.

Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова ранее заявила, что быстрый отказ Европы от газа из России без значительных экономических потерь невозможен. По словам эксперта, главным последствием такого решения станет существенное сокращение темпов экономического роста.

Она также указала на то, что в Европе нет уверенности в том, что все условия для постепенного отказа от российских энергоресурсов будут выполнены в срок. Она поставила под сомнение цель Еврокомиссии по снижению объёма импорта газа из России на две трети (100 миллиардов кубометров). По её словам, более реалистичным представляется сокращение импорта на 50 миллиардов кубометров.