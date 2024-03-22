В Евросоюзе предложили отказаться от сотрудничества с Россией в сфере науки Евродепутат Мажилис: нужно отказаться от сотрудничества с Россией в сфере науки

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Евросоюзу нужно отказаться от сотрудничества с Россией в сферах науки и изучения космоса, заявил член Европейского парламента (ЕП) от Литвы Лидас Мажилис. Он направил соответствующее обращение Европейской комиссии (ЕК). По словам депутата, важно сделать так, чтобы Россия не имела доступа к европейским научным ресурсам и базам данных, пишет Lenta.ru.

Российские ученые уже давно имеют доступ к программам ЕС. <...> Поэтому сейчас важно обеспечить, чтобы Россия не имела доступа к европейским научным ресурсам и академическим базам данных. <...> Европа больше не может себе позволить в какой-либо форме способствовать сотрудничеству с российской наукой, — говорится в тексте обращения.

Мажилис подчеркнул, что инвестиции России в научную деятельность продолжают увеличиваться. Евродепутат также задал ряд вопросов ЕК. Так, он поинтересовался, какой текущий статус сотрудничества ЕС и России в сфере науки и имеют ли российские научные организации доступ к финансированию исследований по европейским программам.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия в ближайшее время введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. Европейцы таким образом хотят снизить спрос на него и «успокоить фермеров». Отмечается, что меры приведут к росту цен как минимум на 50%. Пошлины также планируется ввести на семена масличных культур и продукты их переработки.