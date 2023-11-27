В Евросоюзе захотели уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао FT: в ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао из-за нового закона

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Кофейные зерна и какао в объеме нескольких сотен тысяч тон, хранящиеся в Евросоюзе, вероятно, будут уничтожены из-за нового закона, сообщает издание Financial Times. Это связано со вступлением в силу в июне 2023 года нового закона, который запрещает поставки товаров, произведенных в результате вырубки леса и использования детского труда.

Сотни тысяч тонн какао и кофе, хранящихся на складах в ЕС, возможно, будут уничтожены из-за непредвиденного последствия закона Евросоюза о борьбе с вырубкой лесов, который начал действовать в июне этого года, — говорится в сообщении.

По данным FT, на складах в странах Европы сейчас находится порядка 200 тысяч тонн какао и 150 тысяч тонн кофе. При этом инструкций, как действовать дальше, Брюссель странам ЕС не предоставил. Производителям рекомендовали реализовать партии с этой продукцией в течение переходного периода — до декабря 2024 года, заявила исполнительный директор Международного торгового центра (МТЦ) Памела Коук-Хэмилтон.

Ранее Италия стала первой страной — участницей Европейского союза (ЕС), где отказались от производства и сбыта искусственного мяса, которое выращивают из стволовых клеток и продают под видом фермерского. Палата депутатов приняла соответствующий закон, подписанный министром сельского хозяйства Франческо Лоллобриджидой.