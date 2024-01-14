В Евросоюзе заговорили о необходимости учитывать озабоченность России Страны Юга в Давосе заявили о необходимости учитывать озабоченность России

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Ряд государств Глобального Юга на встрече по украинской «формуле мира» в Давосе заявил о необходимости учитывать озабоченность России, сообщил высокопоставленный представитель Европейского союза после переговоров. При этом он отметил, что большинство стран продолжает сочувствовать украинцам, передает ТАСС.

В то время как партнеры Глобального Юга в целом выразили сочувствие судьбе украинцев и их страданиям, некоторые [страны] подчеркнули необходимость учитывать озабоченность России, — говорится в сообщении.

На мероприятие прибыли представители 83 стран. В частности, Вашингтон отправил на консультации советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Предыдущая подобная встреча состоялась в конце октябре 2023 года на Мальте.

До этого министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россию необходимо привлечь к процессу мирного урегулирования кризиса на Украине. По его словам, в противном случае решения достичь не удастся.

Ранее появилась информация, что это мероприятие станет последним. По данным СМИ, на него не приехали представители Китая. Сообщалось, что в Швейцарии испытывала «ограниченные ожидания» от дискуссии, поскольку речь пойдет только об «украинском плане», который не включает в себя «российские идеи».