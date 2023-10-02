В Евросоюзе выразили сожаление из-за отказа США помогать Украине Боррель выразил сожаление из-за отказа США помогать Украине в дальнейшем

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Принятие бюджета США без выделения средств на поддержку Украины вызывает у Евросоюза сожаление, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит испанская газета Pais, страны ЕС намерены продолжить финансировать Украину, несмотря на отсутствие помощи со стороны Вашингтона. При этом он подчеркнул, что на решение Евросоюза не повлияют ни позиция США, ни успехи Киева в рамках контрнаступления.

Мы удивлены решением [Конгресса США], принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть. Будем надеяться, что это не последнее слово, — заявил Борель.

Глава дипломатии Евросоюза также объяснил причины поддержки Украины. Он заявил, что от исхода специальной военной операции зависит будущее всей Европы. По мнению Бореля, дальнейшее существование ЕС находится под угрозой.

Сенат Конгресса США ранее согласовал проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней. При этом документ не включает в себя помощь Украине. Отмечается, что принятие проекта позволило избежать полной остановки работы правительства, также известной как шатдаун. Подписанию проекта препятствовали разногласия, возникшие между демократами и республиканцами.