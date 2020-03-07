https://static.news.ru/photo/1551e7c8-606f-11ea-badc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность в независимости судебного процесса по крушению в Донбассе малайзийского Boeing 777. Судебное заседание откроется в Гааге 9 марта.

Начинающийся 9 марта судебный процесс — важный шаг в деле установления истины, обеспечения справедливости для жертв рейса МН17 и их ближайших родственников и привлечения к ответственности лиц, виновных в крушении рейса МН17, — цитирует РИА Новости Борреля.

Он также от имени ЕС заявил о полной уверенности в независимости и профессионализме «юридической процедуры судебного процесса».

Как писал NEWS.ru, власти Нидерландов пытаются оказать давление на гаагский суд перед процессом по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, главной целью такого давления является желание сформировать общественное мнение так, чтобы «обезопасить свои так называемые успехи, достигнутые после шести лет работы».

Самолёт «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек. Расследование причин катастрофы ведёт Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.