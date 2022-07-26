В Евросоюзе согласовали сокращение потребления газа на 15%

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Представители стран, входящих в Евросоюз, согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. Документ будет утверждён министрами энергетики, которые соберутся в Брюсселе 26 июля, сообщает агентство DPA.

В соответствии с планом сообщества, государства добровольно сократят потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Брюссель также призвал членов ЕС начать подготовку к полному отказу от российского газа. Некоторые страны, в числе которых Греция, Испания, Португалия, выступили против такого шага.

Ранее СМИ сообщили о зреющем в Евросоюзе расколе на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Отмечалось, что к нему могут привести «исключительные» меры ЕС, среди которых — нормирование и сокращение потребления газа. Ряд стран пытается добиться исключений, призывая учитывать зависимость каждого члена ЕС от российского газа и его объём, направленный в хранилища.