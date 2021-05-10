Евросоюз намерен разработать первую военную концепцию

Совет Европейского союза поручил главе дипломатического корпуса сообщества Жозепу Боррелю к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС «Стратегический компас». Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
По замыслу властей Евросоюза, «Стратегический компас»
Отмечается, что Евросоюз планирует нарастить свои возможности по автономной деятельности и противостоянию угрозам глобальной безопасности. В заявлении совета подчёркивается важность укрепления оборонных инициатив ЕС и способности противостоять гибридным вызовам.
6 мая Боррель сообщил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисные ситуации.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов к возобновлению диалога с Россией.