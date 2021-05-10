Евросоюз намерен разработать первую военную концепцию

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Совет Европейского союза поручил главе дипломатического корпуса сообщества Жозепу Боррелю к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС «Стратегический компас». Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

По замыслу властей Евросоюза, «Стратегический компас» должен повысить и направить «реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны». Боррель должен представить концепцию для обсуждения на заседании Совета ЕС, которое намечено на ноябрь.

Отмечается, что Евросоюз планирует нарастить свои возможности по автономной деятельности и противостоянию угрозам глобальной безопасности. В заявлении совета подчёркивается важность укрепления оборонных инициатив ЕС и способности противостоять гибридным вызовам.

6 мая Боррель сообщил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисные ситуации.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов к возобновлению диалога с Россией.