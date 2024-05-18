В Евросоюзе разгорелся скандал из-за «Зеленого курса» объединения Der Spiegel: между кабмином ФРГ и Шарлем Мишелем назревает спор из-за курса ЕС

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Шарль Мишель

Между правительством Германии и главой Евросовета Шарлем Мишелем назревает спор по поводу отсутствия экологической стратегии ЕС «Зеленый курс» в разрабатываемой им повестке дня, пишет Der Spiegel. В МИД ФРГ будущую политику объединения встретили с недоумением.

По данным журнала, в составленном председателем Евросовета проекте «новой стратегической повестки дня», которая должна стать политическим ориентиром для ЕС с 2024 по 2029 год и будет принята на июньском саммите, климатический кризис занимает незначительное место. «Зеленые», возглавляющие МИД ФРГ, удивились такому предложению. Крупный проект Евросоюза по защите климата, предусматривающий достижения нулевых углеродных выбросов к 2050-му, вообще отсутствует в стратегии Мишеля.

Правительство Германии хотело бы поставить «во главу угла защиту климата и конкурентоспособность». Кабмин ФРГ призвал к быстрой, инновационной, рыночной и социально справедливой реализации «Зеленого курса». Власти Германии убеждены, что Европа должна быть в авангарде амбициозных мер по защите климата.

Отсутствие «Зеленого курса» может быть связано с тем, что соответствующий законодательный проект является центральным у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считают немецкие обозреватели. По их словам, она является конкурентом Мишеля.

Ранее стали известны новые подробности в деле о коррупции против Урсулы фон дер Ляйен. Суд Льежа отказался передать материалы Генпрокуратуре ЕС.