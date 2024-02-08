В Евросоюзе рассказали, введут ли санкции против Карлсона ЕС не обсуждает введение санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным

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В Совете Евросоюза в настоящее время не обсуждается вопрос по санкциям в отношении американского журналиста Такера Карлсона за то, что он взял интервью у президента России Владимира Путина, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, которые приводит РИА Новости, ограничения в отношении связанных с РФ лиц рассматриваются в рамках внутренней и конфиденциальной процедуры.

В настоящее время нет ни такого предложения, ни дискуссий в соответствующих институтах ЕС относительно человека, которого вы упомянули, — сказал собеседник агентства.

Ранее издание Newsweek писало, что ЕС может рассмотреть включение Карлсона в санкционный список из-за интервью с Путиным. Еженедельник привел соответствующие данные со ссылкой на действующих и бывших евродепутатов. В частности, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт высказал мнение, что работа Карлсона в Москве может привести к конфликту экс-ведущего Fox News с Брюсселем.

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, приезд Такера Карлсона в Россию за интервью с Владимиром Путиным вызвал зашкаливающий резонанс как в Америке, так и в РФ. По его словам, Москве важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением российского лидера. Вместе с этим Песков уверен, что бывший ведущий Fox News не нуждается в защите со стороны РФ и может сам за себя постоять.