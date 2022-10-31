В Евросоюзе назвали сумму трат на оружие для Украины ЕС с февраля выделил €3,1 млрд на поставки оружия Украине

Фото: Julian Stratenschulte/Global Look Press

Евросоюз выделил с начала специальной военной операции в общей сложности €3,1 млрд из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине, сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, передает ТАСС. Она добавила, что «вопрос выделения конкретных видов вооружений — это вопрос к конкретным странам — членам ЕС».

Евросоюз уже выделил из Европейского фонда мира €3,1 млрд на оплату поставляемого на Украину оружия и остается полностью привержен необходимости предоставления военной помощи украинцам, чтобы они могли защищать себя, — сказала Массрали.

Отмечается, что выделяемые из бюджета ЕС средства по линии Европейского фонда мира используются для частичной оплаты поставок оружия, которые осуществляют страны Евросоюза, включая компенсации за его снятие с хранения или вооружения собственных армии. Это не исключает поставок вооружений отдельными странами Евросоюза сверх выделяемого Брюсселем финансирования.

Ранее сообщалось, что уже не входящая в Евросоюз Великобритания могла передать Украине половину общего количества имеющихся на вооружении противотанковых ракетных комплексов NLAW. Британское Минобороны не раскрывает точных данных о количестве оружия, отправленного Киеву.