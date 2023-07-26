В Евросоюзе рассказали о планах вывоза зерна с Украины обходными путями ЕС заявил о готовности обеспечить вывоз зерна с Украины по альтернативному маршруту

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Европейский союз намеревается обеспечить обходной маршрут по вывозу зерна с Украины в качестве альтернативы зерновой сделке, заявил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, передает портал Euractiv. Он отметил, что созданные ЕС «маршруты солидарности» способны обеспечить экспорт украинского зерна.

Мы готовы экспортировать по «маршрутам солидарности» практически все, что нужно Украине, — сказал Войцеховский.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков до этого сообщил, что зерновая сделка окончательно не свернута. По его словам, сделка приостановлена, так как ее российская часть не выполняется. Ушаков добавил, что Москва готова вернуться к участию в договоренностях, если российская часть будет реально реализовываться на практике.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 25 июля сообщил, что в настоящее время возвращение к зерновой сделке невозможно, так как не выполнены пункты, касающиеся России. По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прислал письмо российскому президенту Владимиру Путину, где излагался план действий, согласно которому условия России будут «выполнены когда-то».

Он уточнил, что Москва готова незамедлительно возобновить сделку, как только будет исполнена часть договоренностей, касающаяся России.