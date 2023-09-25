Сухопутный вывоз украинского зерна через границу с Польшей в 2023 году сократился втрое по сравнению с 2022 годом, сообщила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан, сообщает ТАСС. Он добавил, что возможности для расширения транзита по польскому коридору есть, но они не задействованы.

По польской ситуации, если посмотреть на цифры, как двигались грузы в прошлом году по сравнению с этим годом, сейчас в три раза меньше по причинам, которые мы не хотим комментировать. Мы видим, что возможности для расширения транзита [по польскому коридору] есть, но они не задействованы, — сказала еврокомиссар.