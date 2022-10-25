«Это не просто»: фон дер Ляйен о конфискации замороженных активов России Фон дер Ляйен заявила о разработке плана по конфискации замороженных российских активов

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала целью Евросоюза конфискацию российских активов, а не их заморозку, передает ТАСС. Она подчеркнула, что на законных основаниях это будет сделать непросто, поэтому необходимо подготовить юридическую базу для осуществления этого плана. Европейский политик добавила, что ЕС создал экспертную группу, состоящую из специалистов член-государств организации, цель которой не только определить где и какие активы заморожены, но и как их изъять у России, чтобы передать Украине на ее восстановление.

Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения. Мы работаем над этим. Мы создали специальную экспертную группу представителей наших государств-членов и международных экспертов <...> Предстоит проделать еще большую работу, чтобы достичь этой цели, — заявила глава ЕК в ходе пресс-конференции в Берлине, где проходит конференция доноров международной помощи для Украины.

В ходе конференции она ни раз цитировала оценку Всемирного банка от начала сентября, которая гласит, что на восстановление Украины потребуется свыше €350 млрд. Эта сумма примерно равна заявленному Евросоюзом и США объему замороженных активов России на их территории.

20 сентября стало известно, что Министерство юстиции США попросит американский конгресс разрешить конфискацию российских активов в пользу Украины. В случае удовлетворения просьбы Украине могут передать доходы, полученные от конфискованного имущества российских бизнесменов, «для возмещения вреда, причиненного российской агрессией».