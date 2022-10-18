В Евросоюзе призвали делиться друг с другом газом Еврокомиссия предложила обязать страны ЕС делиться друг с другом газом

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Европейская комиссия предложила обязать страны — члены Евросоюза делиться друг с другом газом при необходимости, соответствующая идея была опубликована в официальном заявлении организации. В нем говорится, что не все государства-члены заключили между собой соглашения о солидарности, а потому Еврокомиссия предлагает закрепить это правило по умолчанию.

Поскольку не все государства-члены заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности, Комиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию, — говорится в заявлении.

Авторы публикации заверяют, что обязательство будет распространено на все страны — члены Евросоюза с объектами производства сжиженного природного газа. При этом сам газ должен быть транспортируем.

Ранее авторы Bloomberg сообщили, что Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ из-за политических разногласий в странах объединения и проблем с поставками топлива. По сведениям агентства, еврочиновники хотят запустить новый индекс сжиженного природного газа, чтобы лучше отслеживать «энергетическую реальность региона» после прекращения поставок трубопроводного газа из России.

О том, что страны — члены Евросоюза разрабатывают план по введению «динамического ценового коридора» на поставки газа, ранее сообщало агентство Reuters. Среди авторов проекта значились представители Польши, Италии и Греции, также известно, что коридор будет применяться ко всем оптовым сделкам, не ограничиваясь импортом из определенных юрисдикций и конкретным использованием природного газа.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что введение потолка цен на российский газ является нарушением договоренностей, ответом на что может стать прекращение поставок в Европу.