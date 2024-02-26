В Евросоюзе признали глобальные изменения в мире Боррель признал завершение эры глобального доминирования Запада

Эра глобального доминирования Запада окончательно завершилась после начала СВО на Украине и конфликта в секторе Газа, сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. По его мнению, которое приводится на сайте дипломатической службы ЕС, эти события значительно усилили риск противостояния глобального Запада и глобального Юга.

Если нынешняя геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении противостояния Запада со всем остальным миром, Европу ждет бледное будущее с точки зрения угроз ее безопасности. Эра западного доминирования окончательно завершилась, — заявил Боррель.

Ранее Боррель заявил, что Европе нужно сменить парадигму и перейти от поддержки Киева «столько, сколько потребуется», к обязательству делать «все, что потребуется, чтобы Украина выиграла». По его словам, за время конфликта с Россией члены ЕС предоставили Киеву боеприпасы и вооружение на сумму €30 млрд, а также обучили почти 40 тысяч солдат ВСУ.

Также Боррель раскрыл причину нехватки боеприпасов для ВСУ. По словам чиновника, Евросоюз не испытывает проблем с мощностями для производства боеприпасов для украинской армии, однако европейскому объединению не хватает финансирования. Промышленность обладает необходимыми мощностями, однако ей нужны заказы, добавил он.