В Евросоюзе попали под запрет сделки с рядом российских компаний

Новые ограничения Евросоюза- наложить запрет на проведение сделок с российскими компаниями «Роснефть», Газпром нефть«, КамАЗ, «Транснефть» и рядом других, об этом сообщается в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. Запрет вступит в силу на следующий день после публикации документа.

Должно быть запрещено прямо или косвенно участвовать в любых сделках с юридическим лицом, организацией или органом, учрежденном в России, <...> как указано в приложении XIX, <...> ОПК «Оборонпром», ОАК, Уралвагонзавод, «Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть», «Алмаз-Антей», КамАЗ, — сообщается в документе.

Кроме того, в санкционный список попали Ростех, Севмаш, Совкомфлот, Объединённая судостроительная компания.

Документ вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.

Ранее стало известно, что ЕС ввёл в действие четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали ряд бизнесменов, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст.

Также в рамках пакета санкций ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей), а также целого ряда предметов роскоши. Помимо этого, ЕС вводит ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.