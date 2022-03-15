В Евросоюзе попали под запрет сделки с рядом российских компаний
ЕС запретил сделки с компаниями «Роснефть», КамАЗ, «Транснефть», «Газпром нефть» и другими
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:52, 15 марта 2022
Фото: Zheng Huansong/Global Look Press
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Новые ограничения Евросоюза- наложить запрет на проведение сделок с российскими компаниями «Роснефть», Газпром нефть«, КамАЗ, «Транснефть» и рядом других, об этом сообщается в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. Запрет вступит в силу на следующий день после публикации документа.
Должно быть запрещено прямо или косвенно участвовать в любых сделках с юридическим лицом, организацией или органом, учрежденном в России, <...> как указано в приложении XIX, <...> ОПК «Оборонпром», ОАК, Уралвагонзавод, «Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть», «Алмаз-Антей», КамАЗ, — сообщается в документе.
Кроме того, в санкционный список попали Ростех, Севмаш, Совкомфлот, Объединённая судостроительная компания.
Документ вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.
Ранее стало известно, что ЕС ввёл в действие четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали ряд бизнесменов, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст.
Также в рамках пакета санкций ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей), а также целого ряда предметов роскоши. Помимо этого, ЕС вводит ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.