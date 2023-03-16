В Евросоюзе подняли ключевую ставку до максимального уровня ЕЦБ повысил ключевую ставку до 3,5% впервые с октября 2008 года

Фото: Klaus Ohlenschläger /Global Look Press

Европейский регулятор поднял ключевую ставку на 50 пунктов — с 3% до 3,5%, говорится в пресс-релизе регулятора. Это максимальный уровень ставки с октября 2008 года.

При этом процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 3,5%, 3,75% и 3% соответственно с 22 марта 2023 года, сообщил регулятор.

Отмечается, что ЕЦБ продолжит курс на значительное повышение процентных ставок устойчивыми темпами и удержание их на уровнях, позволяющих обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню 2%.

8 сентября управляющий совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) впервые повысил базовую процентную ставку на 75 пунктов — до 1,25%, cледует из опубликованного регулятором пресс-релиза. Теперь ставка по депозитам составит 0,75%, а по маржинальным кредитам — 1,5%. Также в тексте релиза было указано, что росту инфляции способствуют рост цен на энергоносители и продукты питания, давление со стороны спроса в некоторых секторах и перебои с поставками. Отмечается, что совет продолжит регулярно проводить переоценку своей политики с оглядкой на увеличивающийся уровень инфляции.