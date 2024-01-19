В Евросоюзе обвинили Польшу в грубом нарушении закона Члены Европарламента обвинили Польшу в нарушении закона после захвата СМИ

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Правительство Польши грубо пренебрегло конституцией, когда взяло под свой контроль государственные СМИ, заявили несколько членов Европарламента от разных стран. В тексте обращения евродепутатов к Еврокомиссии парламентарии обвинили кабмин в нарушении принципа верховенства закона, сообщает Lenta.ru.

Они уволили членов правления и назначили своих, грубо нарушив конституцию и польское законодательство. Они отправили бандитов в штаб-квартиру общественного телевидения, применили физическое насилие для отстранения сотрудников и отключили от эфира общественный телеканал, — подчеркнули депутаты.

Ранее министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич объявил о начале процедуры ликвидации государственных СМИ. Такое решение принято после указа президента страны Анджея Дуды о прекращении финансирования этих организаций. Отмечается, что ликвидация государственных СМИ позволит сохранить их деятельность, провести необходимую реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за прекращения финансирования.

До этого парламентская комиссия по предложению нового премьер-министра Польши Дональда Туска отправила в отставку руководителей всех пяти спецслужб страны. В частности, речь идет о Центральном антикоррупционном бюро, Агентстве разведки, Службе военной разведки, Службе военной контрразведки и Агентстве внутренней безопасности.