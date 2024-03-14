В Евросоюзе не захотели «бросить Россию в объятия» Китая Боррель: Евросоюз не заинтересован в том, чтобы бросить РФ в объятия Китаю

Евросоюз не заинтересован в том, чтобы бросать Россию в объятия Кита, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью агентству EFE. По его словам, у стран уже есть договор о дружбе, который не имеет ограничений. Вместе с тем дипломат призвал Евросоюз проследить, чтобы восхождение Китая «как великой державы» несло за собой исключительно мир и стабильность.

У них (Москвы и Пекина. — NEWS.ru) есть договор о дружбе, который, по их словам, не имеет ограничений, но Китай не поставляет оружие России, — заявил Боррель.

Вместе с тем представитель ЕС прокомментировал помощь Украине, добавив, что организация движима не только моральными принципами. По его словам, Евросоюз поддерживает Киеву ради собственной безопасности и интересов.

Ранее в МИД КНР заявили, что по мнению Китая, все страны должны способствовать деэскалации и не допустить начала масштабного конфликта с применением ядерного оружия. Таким образом там прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о применении Россией ЯО. Глава государства отметил, что Москва пойдет на это только в случае реальной угрозы суверенитету и независимости.