В Евросоюзе не смогли согласовать новый пакет санкций против России

Дипломаты стран Евросоюза не смогли согласовать предложенный Еврокомиссией новый пакет санкций против России, который включает в себя запрет на импорт российского угля, сообщило агентство Reuters. Новую попытку представители стран Европы предпримут в четверг. Причиной неудачи стало несогласие в технических аспектах.

Дипломаты ЕС не смогли договориться в среду о новых санкциях против России, предложенных ЕК, поскольку необходимо было решить технические вопросы, в том числе вопрос о том, повлияет ли запрет на уголь на действующие контракты, — сказано в сообщении агентства.

Было отмечено, что на данный момент остаётся непонятно, каким образом будут разрешены возникшие вопросы. Но дипломаты сохраняют оптимизм в обсуждении и надеются достичь компромисса на новой встрече посланников ЕС, сообщают три источника агентства.

Пятый пакет санкций Евросоюза против России, скорее всего, коснётся лизинга самолётов, импорта и экспорта авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши. По словам представителей ЕС, этот пакет антироссийских санкций всё ещё проходит стадию разработки и может измениться.

Ранее стало известно, что США 7 апреля введут полные блокирующие cанкции в отношении ряда крупных российских государственных предприятий. Об этом заявил высокопоставленный представитель американcкой администрации, добавив, что новые ограничения нанесут ущерб возможноcтям Кремля использовать эти предприятия, от которых он зависит, для поддeржки и финансирования спецоперации на Украине.