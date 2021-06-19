В Евросоюзе на год продлили санкции против Крыма

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Европейский союз на год продлил санкции «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя». Срок действия ограничительных мер заканчивается 23 июня 2022 года. Об этом стало известно из распространённого в понедельник заявления ЕС. Информацию передаёт РИА Новости.

Санкции предполагают ограничение экономических отношений с указанными регионами, вошедшими в состав РФ в 2014 году. Санкции запрещают как физическим лицам, так и организациям в Евросоюзе импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Меры распространяются на туристический сектор, торговлю и инвестиции.

Сегодня Совет ЕС решил обновить ещё на один год до 23 июня 2022 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, — говорится в документе.

Указанное решение вступит в силу после публикации в официальном издании Евросоюза.

Ранее стало известно, что украинские власти задумали отменить свободную экономическую зону «Крым», которую создали в 2014 году. Это позволит обложить налогами жителей полуострова, сообщает «Обозреватель».

Действующие на Украине налоговые правила станут распространяться на украинцев, проживающих на российском полуострове. Соответствующий законопроект готовится сейчас в Верховной раде. Его намерены принять до саммита так называемой «Крымской платформы», запланированного на август.