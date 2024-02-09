В Евросоюзе хотят обложить налогом оставшиеся в России компании из ЕС Politico: ЕК предложила обложить спецналогом работающий в России бизнес ЕС

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Виргиниюс Синкявичюс

Еврокомиссия предложила обложить спецналогом бизнес ЕС, работающий в России, сообщает Politico. По мнению автора инициативы, еврокомиссара по бюджету Виргиниюса Синкявичюса, это поможет частично финансировать помощь Украине.

Я считаю очень важным найти источники финансирования [Киева], чтобы использовать как можно меньше денег налогоплательщиков. В ЕС до сих пор много компаний, которым все безразлично, и они продолжают работать в России. Почему бы не рассмотреть обложение их налогами? — заявил еврочиновник.

Федеральная налоговая служба подала иск на 12,9 млрд рублей к ООО «ИКЕА Торг». Организация является одной из структур шведского ретейлера IKEA, прекратившего свою работу в России. Информация из картотеки свидетельствует о том, что иск от межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам был зарегистрирован Арбитражным судом Московской области.

Точная причина недовольства налоговой службы неизвестна, однако юристы предполагают, что оно связано с перечислением платежа иностранной компании в обход российского подразделения IKEA. ФНС пытается вернуть эти деньги в Россию, чтобы взыскать их в счет налоговых доходов.