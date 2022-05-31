В Евросовете заявили о готовности предоставить Украине €9 млрд Шарль Мишель: Евросовет готов предоставить Украине €9 млрд

Шарль Мишель / Фото Fredrik Sandberg/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС подтвердили готовность предоставить Украине дополнительную финансовую помощь. Речь идёт о €9 млрд, отметил он после окончания первого дня саммита ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

Евросовет продолжит помогать Украине... Евросовет готов предоставить Украине девять миллиардов евро, — цитирует агентство главу Евросовета.

Такую сумму макрофинансовой помощи для Киева прежде называла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин заявил: центр по восстановлению украинских территорий следует разместить в Варшаве. Он выступил за объединение в этом центре и фондов помощи Украине, добавив, что об этом уже велись переговоры с представителями ООН.