В Евросовете призвали Баку и Ереван устранить причины конфликта

Шарль Мишель / Фото Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к руководству Азербайджана и Армении, призвав стороны продолжить обсуждение будущего мирного договора и «устранить коренные причины конфликта». Он подчеркнул, что для устойчивой нормализации отношений между Баку и Ереваном важно решить все нерешённые вопросы, сообщает «Sputnik Азербайджан».

Мишель отметил, что исключительно важно обеспечить стабильность и безопасность вдоль границы в процессе делимитации, а также указал на необходимость подготовки властями двух стран населения к миру.

Глава Евросовета добавил, что ЕС по-прежнему привержен углублению сотрудничества с республиками для обеспечения безопасности, стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе. Он также приветствовал состоявшееся 24 мая первое заседание пограничных комиссий двух стран.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили об обстреле приграничных территорий со стороны Армении. В ведомстве пояснили, что огонь вёлся из стрелкового оружия с вечера 31 мая до ночи 1 июня. В Минобороны Армении эту информацию опровергли. В Ереване заверили, что ситуация на границе остаётся стабильной.