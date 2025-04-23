В европейском городе «пылятся» трубы «Северных потоков» на €25 млн Ostsee Zeitung: на немецком складе хранятся трубы «Северных потоков»

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Около одной тысячи труб компаний Nord Stream и Nord Stream 2 до сих пор лежат на складе в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, их хватит для ремонта поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает немецкое издание Ostsee Zeitung. Трубы оценили примерно в €25 млн (2,375 млрд рублей).

У этих запасов высокая стоимость. Этого количества труб должно примерно хватить для поврежденных участков, — сказано в материале.

По данным издания, трубы находятся на складе, расположенном на территории промышленного парка в общине Любмин. Там подводные трубопроводы стыкуются с наземной газопроводной системой ФРГ. Ремонт газопроводов при наличии необходимых материалов будет в техническом плане легким, указал один из собеседников издания. При этом адвокат Nord Stream подтвердил, что трубы принадлежат операторам «СП».

Ранее президент США Дональд Трамп проигнорировал прямой вопрос журналистов о возможном ужесточении санкций против России. Вместо ответа глава Белого дома напомнил о своем решении приостановить реализацию проекта «Северный поток — 2» во время предыдущего срока. По мнению президента, он остановил самый большой трубопровод на мировой арене.